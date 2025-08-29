День знаний — 2025
29 августа 2025 в 23:43

Иранские СМИ развели кампанию по подрыву отношений с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Министерстве иностранных дел России обратили внимание на участившиеся недостоверные публикации о внешней политике страны в иранских средствах массовой информации. По оценке дипломатического ведомства, эти материалы являются частью скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.

Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами, — указано в сообщении.

Особое внимание уделено бездоказательному заявлению члена иранского совета Мохамеда Садра о якобы переданной Израилю информации о системе ПВО Ирана. В ведомстве подчеркнули, что Россия последовательно поддерживает Иран и занимает однозначную позицию относительно неспровоцированных ударов по территории Исламской Республики.

МИД выразил уверенность, что иранские коллеги будут адекватно реагировать на информационные вбросы, направленные на дискредитацию двустороннего сотрудничества. Страны продолжат взаимодействие на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, несмотря на попытки дестабилизации отношений извне.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение стран «евротройки» по восстановлению санкций против Ирана не имеет законных оснований. По его словам, ограничения усложнят международное сотрудничество по вопросу ядерной программы Тегерана.

