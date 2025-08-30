Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море произошла утечка нефти во время погрузки танкера. Инцидент случился на выносном причальном устройстве ВПУ-2, где произошел автоматический разрыв соединения рукава между причалом и судном – причина происшествия пока не уточнена, говорится в комментарии КТК.

Разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер, — указано в сообщении.

Причал временно выведен из эксплуатации до выяснения всех обстоятельств происшествия. Объем разлива уточняется, угрозы возгорания и пострадавших нет.

Консорциум проводит экологический мониторинг акватории и выясняет точные причины инцидента. Автоматическое срабатывание системы разрыва соединения является штатной мерой безопасности, предназначенной для предотвращения более серьезных последствий при нештатных ситуациях. КТК предпринимает все необходимые меры для ликвидации последствий утечки и обеспечения безопасности операций на терминале.

Ранее сообщалось, что в Черное море около Новороссийска попало около 30 кубических метров нефти в результате разлива. В Росприроднадзоре также уточнили, что специалисты оперативно выехали на место для отбора проб воды.