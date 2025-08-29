Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Вяленые на зиму помидоры могут стать не только прекрасной закуской, но и вкусным дополнением для супов, салатов и овощных рагу. Поделимся рецептом, по которому это блюдо готовят в ресторанах Италии.
Ингредиенты:
- некрупные сливовидные помидоры — 1 кг;
- морская соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- чеснок — 6 долек;
- свежие орегано и базилик, кайенский перец — по вкусу;
- каперсы — 50 г;
- оливковое масло extra virgin — 300 мл.
Помидоры вымыть, вытереть насухо и разрезать пополам. Противень застелить плотной фольгой и смазать обильно маслом. Уложить половинки на противень срезом вверх. Смесью измельченной зелени с перцем и солью посыпать помидоры так, чтобы специи не попали на фольгу.
Духовку разогреть до 100 градусов, убавить огонь до минимума, поставить противень и оставить дверцу приоткрытой, чтобы выходил пар. Помидоры необходимо вялить в течение 8–10 часов, в зависимости от их размера. Вяленые помидоры должна походить на плоские лепешки. Готовые томаты уложить в чистую банку, пересыпая каперсами и нарезанным чесноком, остудить, залить оливковым маслом и хранить в холодильнике.
Ранее мы поделились рецептом наивкуснейшего лечо с огурцами.