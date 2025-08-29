День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 09:09

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Вяленые помидоры на зиму по рецепту из ресторана Вяленые помидоры на зиму по рецепту из ресторана Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые на зиму помидоры могут стать не только прекрасной закуской, но и вкусным дополнением для супов, салатов и овощных рагу. Поделимся рецептом, по которому это блюдо готовят в ресторанах Италии.

Ингредиенты:

  • некрупные сливовидные помидоры — 1 кг;
  • морская соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • чеснок — 6 долек;
  • свежие орегано и базилик, кайенский перец — по вкусу;
  • каперсы — 50 г;
  • оливковое масло extra virgin — 300 мл.

Помидоры вымыть, вытереть насухо и разрезать пополам. Противень застелить плотной фольгой и смазать обильно маслом. Уложить половинки на противень срезом вверх. Смесью измельченной зелени с перцем и солью посыпать помидоры так, чтобы специи не попали на фольгу.

Духовку разогреть до 100 градусов, убавить огонь до минимума, поставить противень и оставить дверцу приоткрытой, чтобы выходил пар. Помидоры необходимо вялить в течение 8–10 часов, в зависимости от их размера. Вяленые помидоры должна походить на плоские лепешки. Готовые томаты уложить в чистую банку, пересыпая каперсами и нарезанным чесноком, остудить, залить оливковым маслом и хранить в холодильнике.

Ранее мы поделились рецептом наивкуснейшего лечо с огурцами.

домашние заготовки
кулинария
помидоры
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.