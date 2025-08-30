Накрываем стол на день рождения для взрослых: быстро, вкусно, недорого

Что приготовить на день рождения для взрослых: быстро, вкусно и недорого

Конечно, чаще всего к празднованию дня рождения мы готовимся заранее. Однако может случиться так, что вы отмечать не собирались, а гости к вам пришли. Расскажем, как быстро, вкусно и недорого накрыть стол в честь дня рождения для взрослой компании.

Готовим закуски

Разумеется, приготовить закуски можно из того, что есть в холодильнике. Предлагаем несколько идей, чтобы быстро поставить на стол несколько блюд.

Такой вариант закуски подходит для крепких напитков, например водки или коньяка. Для ее приготовления нужен любой твердый сыр, лимон и при желании сахар. На тарелку сервируем нарезанный пластинками сыр, на каждый кусочек которого укладываем ломтик лимона. Когда такой «бутерброд» отправляешь в рот, то из-за кислого лимона непроизвольно издаешь звук, похожий на громкий поцелуй. Для смягчения эффекта дольку лимона можно посыпать щепоткой сахара.

Закуска «Баварская»

Простая и быстрая в приготовлении закуска, для которой потребуется сыр моцарелла, помидоры, свежий базилик и соевый соус. Моцареллу нарезать ломтиками, помидоры — кружочками. Выложить, чередуя, кусочки на блюдо, слегка полить соевым соусом и украсить листочками базилика.

Просто рецепт закуски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимние запасы

В доме, где хозяйки занимаются зимними заготовками, даже к концу лета нередко остаются прошлогодние запасы солений. Если необходимо быстро накрыть на стол, то тарелка с кусочками маринованных огурцов или помидоров может спасти ситуацию.

Подаем на стол быстрые салаты

Застолье в России не может обойтись без обилия салатов. Предлагаем несколько рецептов, которые можно приготовить на скорую руку.

Салат, который не надо резать

Согласно рецепту, хозяйке понадобится банка консервированной белой фасоли в томатном соусе, банка консервированной красной фасоли в собственном соку, банка консервированной кукурузы, майонез и чесночные сухарики.

Из всех консервов слить жидкость, смешать бобовые в одной миске, заправить майонезом, при желании посолить и поперчить, перемешать и посыпать сухариками.

Сытный и быстрый салат с копченой колбасой

Для этого салата все же придется немного поработать ножом. Копченую колбасу нарезать соломкой, свежие огурцы — кубиками, добавить нарезанное яйцерезкой вареное яйцо, измельчить свежий укроп, все заправить майонезом. Подавать на стол удобнее в креманках.

Летний салат

Традиционный салат из огурцов и помидоров с зеленью никто не отменял. Он готовится быстро, а ингредиенты для него в теплое время года есть в любом холодильнике. В любой пропорции режем в миску свежие огурцы, помидоры, при желании — болгарский перец, добавляем измельченную зелень, соль и перец, заправляем растительным маслом, сметаной или майонезом.

Рецепт летнего салата Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что придумать на горячее

Самый быстрый вариант приготовить что-то на горячее — отбить куриное филе, замариновать его в любых специях, например в соли с перцем, и обжарить с обеих сторон на сковороде в течение 8 минут.

На гарнир проще и быстрее всего приготовить макароны или потушить готовую овощную смесь. Если в доме есть молодая картошка свежего урожая, то можно отварить ее прямо в кожуре и подать на стол со сметаной.

Десерты на скорую руку

На скорую руку можно приготовить множество десертов. Предлагаем несколько простых рецептов.

Ягоды со сливками

Сливки 33% взбить миксером до устойчивой пены, добавить сахар по вкусу. Их можно подать с любыми свежими ягодами.

Рецепт десерта на скорую руку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбуз и дыня

К счастью, сезон арбузов и дынь в разгаре. Сладкое лакомство можно порезать кусочками любых размеров и поставить на стол.

Сорбет

Идеальный десерт для лета. Для его приготовления замороженные ягоды необходимо измельчить блендером до состояния пюре. При желании добавить сахар, мед или любой сироп.

Ну и конечно, на стол необходимо поставить алкоголь. Рецепты блюд, которые мы предложили, подходят как для вина, так и для ликеров, настоек и крепкого алкоголя. Важно, что все продукты можно приобрести в ближайшем супермаркете или заказать на дом. На то, чтобы накрыть такой стол на день рождения для взрослых, у хозяйки уйдет не более 30–40 минут, или намного меньше, если гости помогут на кухне. Главное, что все это готовится быстро, продукты стоят недорого, а все блюда очень вкусные.

