29 августа 2025 в 13:37

Такую картошечку просто обожают в Корее — повторяем дома азиатский хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корейская закуска из хрустящего картофеля с куриной грудкой — это сочетание остроты, пряностей и насыщенного вкуса. Блюдо получается ароматным, с приятной текстурой и легкой остротой. Идеальный вариант для любителей ярких вкусов и простых рецептов.

Для приготовления нарежьте 800 г картофеля тонкими ломтиками и замочите в холодной воде на 10 минут. Куриную грудку (250 г) нарежьте полосками, посолите, поперчите, добавьте 1 ст. л. соевого соуса и оставьте мариноваться. Половину лука и 1 болгарский перец нарежьте соломкой. Разогрейте 80 мл растительного масла на сковороде, обжарьте картофель до золотистой корочки, затем добавьте лук, перец и 3 измельченных зубчика чеснока. Через 2 минуты добавьте курицу и жарьте до готовности. Приправьте солью, перцем, 1 ч. л. кориандра и 1 ч. л. паприки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Закуска получается хрустящей снаружи и мягкой внутри, с насыщенным вкусом курицы и пряностей.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
салаты
курица
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
