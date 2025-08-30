День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 15:09

Что приготовить на день рождения подростка: рецепты вкусных недорогих блюд

Что приготовить на День рождения подростка

На носу день рождения тинейджера, а вы не знаете, что подать к столу? Тогда эта статья — для вас! Рассказываем, что приготовить на день рождения подростка. Эти простые в приготовлении и недорогие блюда приведут гостей в восторг.

Картошка по-деревенски в духовке

Домашний картофель по-деревенски — вкусная альтернатива фастфуду. Вам понадобятся:

  • картошка — 1 кг;
  • растительное масло — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец, паприка и другие приправы — по вкусу.

Картофель очистите, нарежьте ломтиками, выложите в глубокую емкость. Посыпьте специями, влейте масло и тщательно перемешайте. Выложите на смазанный противень и запекайте 30–40 минут на 180 градусах.

Что приготовить подростку на день рождения: картофель по-деревенски

Классический безалкогольный мохито

Непременно дополните праздничный стол освежающим напитком. Безалкогольный мохито придется как нельзя кстати. Вам понадобятся:
  • вода газированная — 1 л;
  • лайм — 2 шт.;
  • мята — 1–2 веточки;
  • сахар (белый, тростниковый) — 2 ст. л. или по вкусу;
  • лед для подачи.

Нарежьте лайм кружочками, выложите на дно графина, засыпьте сахаром и разомните ступкой. Следом выложите листья мяты и еще раз разомните. Залейте смесь холодной водой и уберите в холодильник на один час. Выложите лед в бокалы и разлейте мохито. Можно украсить листиками мяты и ломтиком лайма.

Накрываем праздничный стол для подростков: безалкогольный мохито

Мини-пицца из слоеного теста в духовке

Мини-пицца из готового слоеного теста хороша тем, что не требует много времени. Вам понадобятся:

  • бездрожжевое слоеное тесто — 500 г;
  • твердый сыр (любой) — 100 г;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • салями, сосиски или другая мясная закуска — 100 г;
  • маслины — по вкусу.

Разморозьте тесто при комнатной температуре и нарежьте на четыре одинаковых квадратика. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Тем временем смешайте в пиале кетчуп и майонез и равномерно смажьте тесто получившимся соусом. Сосиски или колбасу нарежьте кружочками и выложите на тесто. Огурцы нарежьте полукругами, маслины — кольцами и также выложите на тесто. Натрите сыр и посыпьте им мини-пиццы. Выложите пиццы на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку на 10–15 минут. Сырная шапка должна растаять, а тесто — чуть подняться.

Чем угостить подростков на празднике или дне рождения: мини-пиццы

Тарталетки-жюльен с сыром, курицей и грибами

Эти тарталетки — сытное хрустящее угощение, идеально подходящее для праздника. Вам понадобятся:

  • тарталетки — 20 шт.;
  • филе куриное — 1 шт.;
  • твердый сыр — 60 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • сливки (жирность по вкусу) — 50 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 30 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Промойте филе и грибы, лук очистите. Нашинкуйте ингредиенты мелкими кубиками, выложите в сковороду с разогретым маслом и готовьте около 10 минут. Следом добавьте сливки и готовьте еще 2–3 минуты. Распределите смесь по тарталеткам, накройте ломтиками сыра. Поставьте закуску в духовку, разогретую до 200 градусов, на 5 минут.

Идеальное меню на праздник для подростков: тарталетки с курицей

Жареное мороженое в кокосовой стружке

Праздничный стол невозможно представить без десерта. И жареное мороженое точно удивит гостей. Вам понадобятся:

  • пломбир — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кокосовая стружка — 100 г;
  • кукурузные хлопья — 100 г;
  • растительное масло — 1,5–2 стакана.

Вбейте яйцо в емкость и перемешайте до однородности. Измельчите хлопья в блендере до состояния мелкой крошки. Нарежьте мороженое и сформируйте шарики. Обваляйте шарики в кокосовой стружке, окуните в яйцо и обваляйте в кукурузной крошке. Снова окуните шарики в яйцо и обваляйте в хлопьях во второй раз. Хорошо разогрейте масло в небольшом, но глубоком сотейнике. Погрузите каждый шарик в масло на 15–20 секунд, затем уберите в холодильник на 20 минут.

Эти простые в приготовлении, но вкусные блюда порадуют не только именинника, но и гостей.

Ранее мы рассказали, что приготовить на день рождения для дошколят.

блюда
день рождения
дни рождения
закуски
картофель
картофель фри
мороженое
напитки
пицца
праздники
рецепт
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
