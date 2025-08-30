Что приготовить на день рождения подростка: рецепты вкусных недорогих блюд

На носу день рождения тинейджера, а вы не знаете, что подать к столу? Тогда эта статья — для вас! Рассказываем, что приготовить на день рождения подростка. Эти простые в приготовлении и недорогие блюда приведут гостей в восторг.
Картошка по-деревенски в духовке
Домашний картофель по-деревенски — вкусная альтернатива фастфуду. Вам понадобятся:
- картошка — 1 кг;
- растительное масло — 3–4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец, паприка и другие приправы — по вкусу.
Картофель очистите, нарежьте ломтиками, выложите в глубокую емкость. Посыпьте специями, влейте масло и тщательно перемешайте. Выложите на смазанный противень и запекайте 30–40 минут на 180 градусах.
Классический безалкогольный мохито
Непременно дополните праздничный стол освежающим напитком. Безалкогольный мохито придется как нельзя кстати. Вам понадобятся:
- вода газированная — 1 л;
- лайм — 2 шт.;
- мята — 1–2 веточки;
- сахар (белый, тростниковый) — 2 ст. л. или по вкусу;
- лед для подачи.
Нарежьте лайм кружочками, выложите на дно графина, засыпьте сахаром и разомните ступкой. Следом выложите листья мяты и еще раз разомните. Залейте смесь холодной водой и уберите в холодильник на один час. Выложите лед в бокалы и разлейте мохито. Можно украсить листиками мяты и ломтиком лайма.
Мини-пицца из слоеного теста в духовке
Мини-пицца из готового слоеного теста хороша тем, что не требует много времени. Вам понадобятся:
- бездрожжевое слоеное тесто — 500 г;
- твердый сыр (любой) — 100 г;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- салями, сосиски или другая мясная закуска — 100 г;
- маслины — по вкусу.
Разморозьте тесто при комнатной температуре и нарежьте на четыре одинаковых квадратика. Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Тем временем смешайте в пиале кетчуп и майонез и равномерно смажьте тесто получившимся соусом. Сосиски или колбасу нарежьте кружочками и выложите на тесто. Огурцы нарежьте полукругами, маслины — кольцами и также выложите на тесто. Натрите сыр и посыпьте им мини-пиццы. Выложите пиццы на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в духовку на 10–15 минут. Сырная шапка должна растаять, а тесто — чуть подняться.
Тарталетки-жюльен с сыром, курицей и грибами
Эти тарталетки — сытное хрустящее угощение, идеально подходящее для праздника. Вам понадобятся:
- тарталетки — 20 шт.;
- филе куриное — 1 шт.;
- твердый сыр — 60 г;
- шампиньоны — 250 г;
- сливки (жирность по вкусу) — 50 мл;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 30 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Промойте филе и грибы, лук очистите. Нашинкуйте ингредиенты мелкими кубиками, выложите в сковороду с разогретым маслом и готовьте около 10 минут. Следом добавьте сливки и готовьте еще 2–3 минуты. Распределите смесь по тарталеткам, накройте ломтиками сыра. Поставьте закуску в духовку, разогретую до 200 градусов, на 5 минут.
Жареное мороженое в кокосовой стружке
Праздничный стол невозможно представить без десерта. И жареное мороженое точно удивит гостей. Вам понадобятся:
- пломбир — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кокосовая стружка — 100 г;
- кукурузные хлопья — 100 г;
- растительное масло — 1,5–2 стакана.
Вбейте яйцо в емкость и перемешайте до однородности. Измельчите хлопья в блендере до состояния мелкой крошки. Нарежьте мороженое и сформируйте шарики. Обваляйте шарики в кокосовой стружке, окуните в яйцо и обваляйте в кукурузной крошке. Снова окуните шарики в яйцо и обваляйте в хлопьях во второй раз. Хорошо разогрейте масло в небольшом, но глубоком сотейнике. Погрузите каждый шарик в масло на 15–20 секунд, затем уберите в холодильник на 20 минут.
Эти простые в приготовлении, но вкусные блюда порадуют не только именинника, но и гостей.
