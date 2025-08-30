Утром можно поспать подольше — этот вкусный завтрак готовится за пару минут

Утро станет намного приятнее, если завтрак готовится всего за несколько минут. Мини-пицца на лаваше — отличный способ порадовать себя вкусным и сытным блюдом без долгих хлопот. Хрустящий лаваш, тягучий сыр и ароматная начинка создают идеальное сочетание для начала дня.

Для приготовления берут 2 лаваша и выкладывают их на противень. Взбивают 2 яйца с солью, перцем и рубленой петрушкой, затем равномерно распределяют по поверхности. Сверху кладут кружочки помидора, ломтики салями, листья шпината и посыпают 150 г тертой моцареллы. Заготовку сбрызгивают 1 ст. л. оливкового масла и отправляют в духовку на 5–7 минут при температуре 200 °C.

Готовая мини-пицца получается золотистой и аппетитной, сыр тянется, а овощи и колбаса наполняют ее ярким вкусом. Подавать лучше горячей, дополнительно сбрызнув томатным соусом. Такой завтрак можно приготовить даже в будний день, когда каждая минута на счету.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.