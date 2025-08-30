День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:15

Готовим гуакамоле — легендарная закуска, которая исчезнет со стола первой!

Простой рецепт гуакамоле Простой рецепт гуакамоле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гуакамоле идеально подходит к чипсам, мясу или тостам, а готовится так быстро, что вы успеете его сделать, пока греется сковорода. Закуска готовится буквально за пять минут, не требует термической обработки и всегда становится хитом на любом столе.

Разомните вилкой 2 спелых авокадо (мякоть должна быть мягкой, но не кашеобразной). Выдавите также сок 1 лайма (или лимона), возьмите 1 мелко нарезанный томат без кожицы, 1/4 красной луковицы (мелко порубите), 2 ст. л. кинзы и соль по вкусу. Осторожненько перемешайте, сохраняя текстуру.

  • Совет: для пикантности добавьте щепотку острого перца или каплю соуса табаско.

Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: подборка рецептов на нашем сайте!

Анастасия Фомина
А. Фомина
