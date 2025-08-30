Жаркое по-домашнему с курицей! Уютное рагу с картошкой и овощами! Ароматное, сытное и невероятно вкусное жаркое, которое наполнит ваш дом уютом и аппетитными запахами! Идеальное блюдо для семейного ужина — простое в приготовлении, но неизменно удачное.
Ингредиенты
- Курица (бедро/грудка) — 800 г
- Картофель — 5 шт. (средний)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры — 250 г
- Чеснок молодой — по вкусу
- Приправа для курицы — 1 ч. л.
- Приправа для жаркого — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Зелень свежая — для подачи
Приготовление
- Курицу нарежьте порционными кусками, картофель — крупными дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками, помидоры — кубиками. Чеснок очистите и слегка подавите плоской стороной ножа. В разогретом масле в глубокой сковороде или казане обжарьте курицу до золотистой корочки.
- Добавьте лук и морковь, готовьте 5 минут. Добавьте картофель, помидоры и чеснок. Посыпьте всеми специями и солью. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля.
Перед подачей посыпьте свежей рубленой зеленью. Подавайте сразу в горячем виде. Приятного аппетита!
