Жаркое по-домашнему с курицей! Уютное рагу с картошкой и овощами! Ароматное, сытное и невероятно вкусное жаркое, которое наполнит ваш дом уютом и аппетитными запахами! Идеальное блюдо для семейного ужина — простое в приготовлении, но неизменно удачное.

Ингредиенты

Курица (бедро/грудка) — 800 г

Картофель — 5 шт. (средний)

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 250 г

Чеснок молодой — по вкусу

Приправа для курицы — 1 ч. л.

Приправа для жаркого — 1 ч. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Курицу нарежьте порционными кусками, картофель — крупными дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками, помидоры — кубиками. Чеснок очистите и слегка подавите плоской стороной ножа. В разогретом масле в глубокой сковороде или казане обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте лук и морковь, готовьте 5 минут. Добавьте картофель, помидоры и чеснок. Посыпьте всеми специями и солью. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля.

Перед подачей посыпьте свежей рубленой зеленью. Подавайте сразу в горячем виде. Приятного аппетита!

