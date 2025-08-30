День знаний — 2025
30 августа 2025 в 15:00

Жаркое по-домашнему с курицей! Уютное рагу с картошкой и овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое по-домашнему с курицей! Уютное рагу с картошкой и овощами! Ароматное, сытное и невероятно вкусное жаркое, которое наполнит ваш дом уютом и аппетитными запахами! Идеальное блюдо для семейного ужина — простое в приготовлении, но неизменно удачное.

Ингредиенты

  • Курица (бедро/грудка) — 800 г
  • Картофель — 5 шт. (средний)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 250 г
  • Чеснок молодой — по вкусу
  • Приправа для курицы — 1 ч. л.
  • Приправа для жаркого — 1 ч. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Курицу нарежьте порционными кусками, картофель — крупными дольками, лук — полукольцами, морковь — кружочками, помидоры — кубиками. Чеснок очистите и слегка подавите плоской стороной ножа. В разогретом масле в глубокой сковороде или казане обжарьте курицу до золотистой корочки.
  2. Добавьте лук и морковь, готовьте 5 минут. Добавьте картофель, помидоры и чеснок. Посыпьте всеми специями и солью. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля.

Перед подачей посыпьте свежей рубленой зеленью. Подавайте сразу в горячем виде. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили печеную картошку в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так.

курица
картошка
картофель
рагу
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
