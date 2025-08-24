Печеная картошка в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так

Печеная картошка в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так! Этот картофель стал настоящей звездой моего праздничного стола. Восторг гостей был таким искренним, что блюдо исчезло за считанные минуты. Теперь это наше семейное блюдо номер один для уютных воскресных ужинов — просто, доступно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

Картофель — 8-9 шт.

Масло сливочное — 100 г

Сметана — 2 ст.л.

Сыр твердый — 70 г

Чеснок — 4-5 зубчиков

Петрушка сушеная — 1-2 ч.л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Картофель отваривают в мундире подсоленной воде до готовности. Для ароматного соуса сливочное масло растапливают до мягкости, смешивают его со сметаной, добавляют мелко натертый сыр, чеснок, пропущенный через пресс, сушеную петрушку, соль и черный перец по вкусу, тщательно все перемешивают до однородной консистенции. Остывший картофель разрезают на половинки и выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, слегка солят и перчат каждую половинку. С помощью чайной ложки на каждую картофелину выкладывают щедрую порцию сырно-чесночного соуса, равномерно его распределяя. Противень ставят в духовку, разогретую до 180-200 градусов, и запекают картофель до появления аппетитной золотистой корочки.

