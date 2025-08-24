Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 14:00

Печеная картошка в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеная картошка в сумасшедшей заливке! Теперь готовлю только так! Этот картофель стал настоящей звездой моего праздничного стола. Восторг гостей был таким искренним, что блюдо исчезло за считанные минуты. Теперь это наше семейное блюдо номер один для уютных воскресных ужинов — просто, доступно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • Картофель — 8-9 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Сыр твердый — 70 г
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Петрушка сушеная — 1-2 ч.л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отваривают в мундире подсоленной воде до готовности. Для ароматного соуса сливочное масло растапливают до мягкости, смешивают его со сметаной, добавляют мелко натертый сыр, чеснок, пропущенный через пресс, сушеную петрушку, соль и черный перец по вкусу, тщательно все перемешивают до однородной консистенции.
  2. Остывший картофель разрезают на половинки и выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, слегка солят и перчат каждую половинку. С помощью чайной ложки на каждую картофелину выкладывают щедрую порцию сырно-чесночного соуса, равномерно его распределяя. Противень ставят в духовку, разогретую до 180-200 градусов, и запекают картофель до появления аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы готовили салат «Цветок» с крабовыми палочками и соломкой картошки. Без надоевшего риса!

картошка
картофель
сыр
сметана
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при взрыве в ЦДМ
Терроризм, педофилия, сексизм? За что арестовали блогера Маркаряна
«Не сразу она была»: сотрудница ЦДМ о сигнализации после взрыва
Хлопок в ЦДМ прямо в сердце столицы не остался без внимания СК
Военэксперт оценил последствия возможной передачи ракет ERAM Украине
Аналитики подсчитали расходы студентов на аренду жилья в Москве
Руперт Гринт: жизнь после «Гарри Поттера»
Адвокат запросил два млн рублей у жены пропавшего участника СВО
Стало известно, где произошел взрыв в ЦДМ на Лубянке
Раскрыты жуткие подробности об оторванных руках при взрыве в ЦДМ на Лубянке
Саудовская Аравия проваливается в попытке создать снег
Двое детей подожгли венки у памятника погибшим солдатам
Канада пообещала выделить Украине $1 млрд в качестве военной помощи
Подросток сорвался со скалы в российском регионе
Застрявшим в аэропорту Калининграда юным спортсменам пришли на помощь
Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО
Полицейские устроили погоню за подростками на мопеде, а те сбежали в поле
Опубликованы кадры из Пулково со спящими на полу пассажирами
Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Рыльск
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.