30 августа 2025 в 15:14

Что приготовить на день рождения детям: быстро, вкусно и недорого

Что приготовить на день рождение детям Что приготовить на день рождение детям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Задумались, как организовать домашний праздник для своего ребенка? Делимся рецептами блюд на день рождения. Поможем организовать торжество быстро, вкусно и недорого. Легкие рецепты блюд, которые понравятся детям.

Фруктовые шпажки

  • Разнообразные фрукты (бананы, яблоки, груши, киви)
  • Ягоды (вишня, клубника)
  • Шпажки

Количество ингредиентов регулируйте по своему желанию. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки, желательно квадратные. Нанизывайте фрукты на шпажки в произвольном порядке — например, чередуйте бананы с виноградом.

Что подать детям Что подать детям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашний лимонад

  • Лимоны — 4–6 шт. (в зависимости от желаемой кислоты)
  • Сахар — 1 стакан (по вкусу можно уменьшить или увеличить)
  • Вода — 4 стакана (плюс дополнительная вода для разбавления)
  • Лед
  • Мелкие листья мяты (по желанию, для аромата)

Выжмите сок из лимонов. Для удобства можно использовать соковыжималку. Пропустите сок сквозь марлю или сито, чтобы убрать косточки и мякоть. В небольшой емкости соедините 1 стакан сахара и 1 стакан воды. Отправьте эту смесь на средний огонь. Не забывайте мешать до тех пор, пока сахар не растворится до конца. Остудите получившийся сироп.

В большой кувшин смешайте лимонный сок, готовый сироп и оставшиеся три стакана холодной воды. Попробуйте и отрегулируйте сладость по своему вкусу, добавляя больше воды или сахара, если необходимо.

Подавайте лимонад со льдом и по желанию добавьте листья мяты для аромата. Можно украсить стаканы дольками лимона или веточками мяты.

Рецепты блюд для домашнего праздника Рецепты блюд для домашнего праздника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кексы с ягодной начинкой

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 70 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Ягоды (малина, черника, клубника) — 100–150 г
  • Крахмал — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте. Для начинки смешайте ягоды с крахмалом.

Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети. Сверху положите ягоды с крахмалом. Выпекайте кексы в течение 20–25 минут, пока они не станут золотистыми сверху. Дайте им остыть перед подачей.

Рецепт кексов с ягодами для детей Рецепт кексов с ягодами для детей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слойки с кусочками ветчины и сыра

  • Тесто слоеное (покупное или домашнее) — 500 г
  • Сыр — 200 г
  • Ветчина — 200 г
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Кунжут (семечки) — по вкусу

Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Сыр натрите крупно. Раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на квадраты размером примерно 10 × 10 см. На каждый квадрат положите ломтик ветчины и немного сыра. Заверните края квадрата так, чтобы получился конвертик.

Взбейте яйцо и помажьте им поверхность слоек. Посыпьте будущие булочки кунжутом. Пеките слойки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут до золотистого цвета.

Как приготовить молочный коктейль дома Как приготовить молочный коктейль дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молочный коктейль

  • Молоко — 250 мл
  • Мороженое — 8 ст. л.
  • Фрукты или ягоды (бананы, черника, клубника и так далее) — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

В блендере смешайте молоко, мороженое и фрукты или ягоды. Добавьте сахар по вкусу. Взбивайте все вместе до получения однородной массы.

Ранее мы рассказали, что приготовить на день рождения для подростков.

Анастасия Фомина
А. Фомина
