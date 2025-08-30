День знаний — 2025
30 августа 2025 в 09:01

Обалденный «Наполеон» за час! Проще не бывает — готовим из слоеного теста

«Наполеон» с хрустящими слоями и тающим во рту кремом — это классика, которая покоряет с первого кусочка. Рассказываем, как приготовить этот обалденный торт за час! Проще рецепта не бывает.

Возьмите 500 г готового слоеного теста (разморозьте по инструкции). Раскатайте в тонкий пласт, нарежьте на квадраты или прямоугольники, проколите вилкой и выпекайте 10–12 минут при 200 °C до золотистого цвета. Для крема смешайте 500 мл молока, 2 яйца, 150 г сахара, 2 ст. л. муки и 1 ч. л. ванилина. Варите до загустения, затем охладите и взбейте с 200 г мягкого сливочного масла. Собирайте торт, промазывая каждый слой кремом, а крошками от коржей украсьте бока и верх.

Дайте настояться в холодильнике — и ваш «Наполеон» готов! Этот рецепт в разы проще классического, но результат не менее восхитителен — нежные, тающие во рту слои с насыщенным сливочным вкусом.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Трухлявый пень»: понадобятся только бюджетные ингредиенты.

наполеон
торты
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
