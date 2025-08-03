Только бюджетные ингредиенты и ничего больше: легкий торт «Трухлявый пень»

Только бюджетные ингредиенты и ничего больше: легкий торт «Трухлявый пень»

Торт «Трухлявый пень» — это невероятно легкий в приготовлении десерт, для которого требуются только бюджетные ингредиенты и ничего больше! Его шоколадные коржи с нежным заварным кремом создают гармоничный вкусовой дуэт.

Для приготовления испеките 3 шоколадных коржа (смешайте 2 яйца, 150 г сахара, 100 мл кефира, 50 г растопленного сливочного масла, 200 г муки, 3 ст. л. какао и 1 ч. л. соды). Для крема взбейте 500 мл молока с 2 яйцами, 100 г сахара, 2 ст. л. муки и ванилью, варите на медленном огне до загустения (первых бульбочек).

Коржи разрежьте вдоль, пропитайте сиропом (100 мл воды + 50 г сахара), соберите торт, промазывая коржи кремом. Обмажьте торт остатками крема, украсьте крошкой из обрезков и шоколадной стружкой.

Охладите 4 часа — и торт с бархатистым шоколадным вкусом и тающей во рту текстурой можно есть!

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