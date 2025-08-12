Лучше любого сока: домашний лимонад с арбузом за 5 минут

Когда жара невыносима, хочется чего-то освежающего, легкого и вкусного. Этот арбузный лимонад — настоящий летний хит! Сладкая мякоть арбуза, аромат лайма, холодный спрайт и свежая мята превращаются в невероятно бодрящий напиток. А главное — готовится он за пару минут без варки и хлопот!

Очистить арбуз от косточек и нарезать мякоть кубиками. Измельчить её в блендере до однородной массы и при желании процедить. В высокий кувшин выложить лед, несколько веточек мяты и дольки лайма. Залить половину объема арбузным пюре, а остальное — спрайтом. Осторожно перемешать. Подавать сразу, украсив стаканы кружочками лайма и веточкой мяты.

