12 августа 2025 в 18:34

Лучше любого сока: домашний лимонад с арбузом за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда жара невыносима, хочется чего-то освежающего, легкого и вкусного. Этот арбузный лимонад — настоящий летний хит! Сладкая мякоть арбуза, аромат лайма, холодный спрайт и свежая мята превращаются в невероятно бодрящий напиток. А главное — готовится он за пару минут без варки и хлопот!

Очистить арбуз от косточек и нарезать мякоть кубиками. Измельчить её в блендере до однородной массы и при желании процедить. В высокий кувшин выложить лед, несколько веточек мяты и дольки лайма. Залить половину объема арбузным пюре, а остальное — спрайтом. Осторожно перемешать. Подавать сразу, украсив стаканы кружочками лайма и веточкой мяты.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

