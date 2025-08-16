Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 13:10

Черника и голубика: в чем разница, что вкуснее и полезнее?

Черника и голубика: в чем разница Черника и голубика: в чем разница Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черника и голубика — две вкусные и очень полезные ягоды. Но какая из них более ценная? Как их отличить внешне? Выясним, какая из этих ягод лучше для зрения, сосудов и пищеварения, а какую лучше добавлять в десерты.

Как отличить чернику от голубики

  • Кусты. Кусты черники обычно низкие, до 1 метра высотой, и имеют тонкие, почти травянистые стебли. Ягоды растут по одной. Кусты голубики могут достигать 1,5 метра и более, а их стебли более твердые и одревесневшие. Ягоды голубики растут гроздьями.

  • Ягоды. Ягоды черники мельче, с насыщенным темно-синим или почти черным цветом. У них плоская «корона» на верхушке. Голубика крупнее, имеет более светлый сине-голубой цвет и крупную, более выраженную «корону».

  • Мякоть и сок. Самое заметное отличие. Мякоть черники темно-синяя или фиолетовая, и ее сок оставляет на руках и одежде трудно отмываемые пятна. У голубики мякоть светлая, зеленоватая, а сок бесцветный.

  • Место произрастания. Черника чаще всего растет в дикой природе, в лесах и на болотах. Голубика — это, как правило, садовая культура, которую выращивают на грядках, хотя дикие виды тоже встречаются.

Что полезнее: черника или голубика? Что полезнее: черника или голубика? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вкус голубики и черники: сладкое и кислое

Вкус у этих ягод тоже отличается: у черники он более насыщенный, а у голубики — мягкий и нежный.

  • Черника имеет яркий, сладкий и иногда терпкий вкус с более выраженной кислинкой.

  • Голубика обладает более нежным и спокойным вкусом, с легкой кислинкой.

Из черники готовят варенья и компоты, ее кладут в пироги. Яркий вкус и цвет ягоды делают блюда насыщенными. А голубика более популярна в свежем виде: ею украшают десерты из-за крупной красивой формы и нежного вкуса.

Что полезнее: черника или голубика?

И то, и другое очень полезно! Витаминов много в каждой ягоде, но состав полезных веществ все же отличается.

  • Черника содержит больше антоцианов — это те самые вещества, которые придают ягоде ее насыщенный цвет. Это сильные антиоксиданты, что защищают клетки от повреждений и полезны для зрения.

  • А вот в голубике больше витамина С и клетчатки. Она также богата пектинами, которые помогают выводить из организма шлаки и токсины.

Итоговый выбор зависит от ваших личных предпочтений. Обе ягоды очень полезны для организма.

А что такое полба, в чем ее польза и почему гречку можно заменить этой крупой, рассказали в другом нашем материале.

черника
голубика
ягоды
правильное питание
советы
здоровье
польза
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мусор на площади в две тысячи квадратных метров загорелся в регионе России
Том Круз отказался от премии, которую должен вручать Трамп
ВСУ нанесли новые удары по Белгороду
В Китае создали метод раннего выявления одного из опаснейших видов рака
«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир
Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа
Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске
«Отличный ход»: в Госдуме объяснили хитрость Трампа по Украине
В Совфеде раскрыли простой рецепт мира для властей Украины
Специалист по этикету объяснила выбор галстука Путина на встречу с Трампом
Дипломат заявил о проигрыше ЕС из-за одного шага против России
Политолог оценил шансы Запада на арест Путина в США
«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа
Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты
«На свалку»: в Госдуме назвали итог встречи Путина и Трампа для Европы
Водитель Honda на полной скорости снес девушку в Горно-Алтайске
Названо оружие, которое может получить Украина после отмены ограничений ЕС
Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.