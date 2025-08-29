День знаний — 2025
29 августа 2025

Черничное варенье «Пятиминутка»: нужны только ягоды и сахар

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Черничное варенье «Пятиминутка» порадует вас ярким вкусом свежих ягод с легкой сладостью. Оно сохраняет максимум полезных веществ и натуральный вкус черники, оставаясь при этом густым и ароматным.

Для приготовления нужны только ягоды и сахар. Возьмите 1 кг свежей черники, переберите и промойте ягоды, дайте стечь воде. Смешайте чернику с 800 г сахара в эмалированной кастрюле, оставьте на 2-3 часа, чтобы ягоды пустили сок. Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут, постоянно помешивая и снимая пену.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте крышками. Этот рецепт идеален тем, что ягоды не развариваются, остаются целыми и сохраняют свой природный вкус и аромат. Варенье получается не приторным, с идеальным балансом сладости и легкой кислинки. Храните его в прохладном месте.

Ранее стало известно, как приготовить варенье из клюквы: понадобятся только ягоды и сахар — варить ровно 5 минут.

варенье
рецепты
черника
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
