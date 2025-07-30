Варенье из клюквы: понадобятся только ягоды и сахар — варить ровно 5 минут

Клюквенное варенье «Пятиминутка» — это идеальный баланс яркой кислинки и нежной сладости с легкой терпкостью. Ягоды сохраняют свою форму, но становятся мягкими, а сироп приобретает рубиновый оттенок и приятную густоту.

Для приготовления вам понадобятся только ягоды и сахар. Переберите 1 кг свежей клюквы, промойте и обсушите. В кастрюле смешайте ягоды с 1,2 кг сахара и оставьте на 2–3 часа, пока не выделится сок. Затем поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте и переверните до остывания.

Храните в прохладном месте — это варенье станет вашим спасением в сезон простуд и украшением зимнего чаепития! Такой десерт не только вкусный, но и полезный — в нем сохраняется максимум витаминов.

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