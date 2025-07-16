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16 июля 2025 в 12:01

Только лимон, сахар и вода! Лимонный джем — для энергии и против вирусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот лимонный джем поражает балансом вкуса — яркая кислинка сменяется медовой сладостью, а легкая горчинка цедры добавляет изысканности. Для приготовления вам понадобятся только лимон, сахар и вода.

Джем не только вкусен, но и полезен: лимоны богаты витамином С (укрепляет иммунитет), биофлавоноидами (улучшают сосуды) и пектином (нормализует пищеварение).

Рецепт: возьмите 4 крупных лимона (около 600 г), 400 г сахара и 100 мл воды. Лимоны тщательно вымойте, нарежьте тонкими дольками вместе с кожурой, удаляя косточки. Залейте водой и варите на среднем огне 10 минут, пока кожура не станет мягкой. Добавьте сахар, уменьшите огонь и варите еще 20 минут, помешивая, пока смесь не загустеет. Готовность проверьте каплей на холодной тарелке — если не растекается, джем готов.

Подавайте его к тостам, сырной тарелке или добавляйте в чай вместо меда. Этот лимонный джем — отличный источник энергии и противовирусное средство. Хранится в стерильных банках до шести месяцев, становясь ароматнее с каждым днем.

Ранее стало известно, как приготовить черничный джем: варим из двух ингредиентов за 20 минут.

лимон
варенье
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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