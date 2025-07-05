Черничный джем — густой как мед: варим из двух ингредиентов за 20 минут

Черничный джем — густой как мед: варим из двух ингредиентов за 20 минут

Густой как мед черничный джем с насыщенным лесным ароматом и глубоким ягодным вкусом, где сладость гармонично сочетается с легкой терпкостью, можно приготовить из двух ингредиентов. А варить его всего 20 минут.

Возьмите 1 кг свежей черники и 800 г сахара. Ягоды разомните толкушкой, засыпьте сахаром и оставьте на 2 часа. Варите на медленном огне 20 минут, постоянно помешивая. Готовность проверьте «каплей на блюдце» — если не растекается, джем готов!

Этот джем готовится без желатина и идеально подойдет к тостам, в выпечку или как соус к сырникам. Он сохраняет максимум пользы черники и будет радовать вас зимой вкусом свежесобранных ягод. Хранится в стерилизованных банках до года! Готовьте не задумываясь.

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