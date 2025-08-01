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01 августа 2025 в 06:20

Офтальмолог раскрыла секреты влияния черники и моркови на зрение

Врач Санторо: черника и морковь оказывают положительное влияние на здоровье глаз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Черника и морковь действительно полезны для здоровья глаз, но не являются панацеей, заявила NEWS.ru врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург Элина Санторо. По ее словам, эти продукты содержат ценные вещества, поддерживающие зрение, однако их эффективность часто переоценивают.

Часто говорят, что черника и морковь способны улучшить зрение. Черника — одна из самых известных ягод, полезных для зрения. В ней было обнаружено 15 различных антоцианозидов. Считается, что если на постоянной основе употреблять чернику, то это может помочь улучшить ночное зрение и снизить риск развития катаракты. Что касается моркови, то ее часто возводят в ранг суперпродукта для зрения. Все из-за высокого содержания бета-каротина, который преобразуется в витамин А. Да, этот витамин очень полезен для здоровья роговицы, — пояснила Санторо.

Она подчеркнула, что витамин А можно получить не только из моркови, но и из других продуктов: печени, рыбы и молочных изделий. Кроме того, по ее словам, при серьезных заболеваниях глаз, таких как глаукома или возрастная дегенерация сетчатки, только употребления черники и моркови недостаточно — необходимо комплексное лечение под наблюдением врача.

Витамин А, который улучшает зрение, можно получить не только из моркови, а еще из множества других продуктов: печени, рыбы, «молочки». Если человек уже страдает серьезными заболеваниями, такими как глаукома или дегенерация желтого пятна, то, например, одних ягод будет недостаточно для лечения. Поэтому практически все специалисты согласны с тем, что чернику стоит употреблять, но в качестве дополнения к более комплексному подходу, который может включать медицинское лечение и использование глазных капель, — резюмировала Санторо.

Ранее врач-офтальмолог Елена Корнилова заявила, что контактные линзы категорически не рекомендуются при контактах с водой. По ее словам, на них могут осесть микроорганизмы, включая опасную акантамебу, способную вызвать тяжелое воспаление роговицы. Она добавила, что плавание в бассейнах с хлорированной водой может вызывать раздражение глаз и не обеспечивает полной защиты от микробов и бактерий.

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