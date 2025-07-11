Забыла о гречке, готовлю полбу! Что это за крупа и в чем ее польза

Забыла о гречке, готовлю полбу! Что это за крупа и в чем ее польза

Полба — одна из самых древних и ценных круп. Она отличается высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов и минералов. А благодаря низкому содержанию глютена и насыщенному ореховому вкусу полба становится идеальным выбором для тех, кто бережет свое здоровье, фигуру и хочет разнообразить рацион. В нашем материале объясним, почему стоит попробовать эту крупу уже сейчас и включить ее в свой повседневный рацион.

Что такое полба: древний злак

Полба — древний злак, прародитель современной пшеницы, который вновь становится популярным благодаря своему богатому составу и пользе для здоровья. Ее зерна покрыты прочной оболочкой, что помогает сохранять максимум питательных веществ. Полба известна также под названиями спельта, двузернянка или эммер.

Плотная оболочка полбы также защищает зерно от вредителей и сохраняет питательные вещества. Крупа отличается коричневатым оттенком и легким ореховым вкусом.

История полбы насчитывает тысячи лет: ее выращивали еще в Древнем Египте, в Средиземноморье в доисторический период и, конечно же, на территории Киевской Руси.

Польза полбы: от нормализации пищеварения до укрепления иммунитета

Перечислим несколько полезных свойств этой крупы и расскажем, чем именно она может помочь вашему организму.

Много белка и аминокислот: полба отлично подойдет веганам, в ней очень много растительного белка.

Много клетчатки: клетчатка нормализует пищеварение, поддерживает микрофлору кишечника, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Полба богата витаминами группы B (B1, B2, B6, B9), E, K, PP, а также магнием, железом, цинком, селеном, фосфором и медью.

У полбы низкий гликемический индекс, то есть крупа медленно повышает уровень сахара в крови. Поэтому она подходит для худеющих и диабетиков.

Антиоксидантные свойства: в полбе содержатся природные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и защищают клетки от повреждений.

Легкость усвоения: благодаря низкому содержанию глютена полба легче переваривается и подходит людям с чувствительным пищеварением.

Польза для сердца и сосудов: регулярное употребление крупы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

А еще продукт практически не вызывает аллергии и редко подвергается химической обработке при выращивании.

Польза полбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому особенно полезна полба?

Людям с активным образом жизни и высокими физическими или умственными нагрузками.

Тем, кто хочет снизить вес или поддерживать фигуру, — благодаря низкой калорийности (127 ккал на 100 г вареной крупы).

Беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, детям, а также тем, кто заботится о профилактике анемии и укреплении иммунитета.

Как мы упомянули, полба содержит глютен. Поэтому крупу лучше не употреблять людям с целиакией, то есть непереносимостью глютена, и людям с синдромом раздраженного кишечника. Также следует соблюдать осторожность при обострениях заболеваний ЖКТ — язве, гастрите, колите и панкреатите.

Как использовать полбу

Полбу отваривают и используют как гарнир, добавляют в супы, салаты, запеканки, выпечку. А каша из полбы — традиционное блюдо русской кухни, отличающееся насыщенным вкусом и пользой.

Полба — это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная крупа, способная стать основой здорового рациона. Включайте ее в меню для укрепления иммунитета, поддержания энергии и профилактики многих заболеваний. А еще посмотрите рецепт другой полезной крупы — булгура с овощами — на нашем сайте.