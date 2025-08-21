Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 17:13

В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ

МО: ВС России ударили по ВСУ в Мирнограде, Артемовке и Двуречанском

ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления БПЛА бригад ВСУ и Нацгвардии в Мирнограде, Артемовке и Двуречанском, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для ударов были использованы авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и ракеты Х-39.

Также в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли высокоточные удары по местам временного размещения двух украинских бригад в ДНР и Черниговской области. Для поражения целей применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР. Операцию проводили военнослужащие группировки войск «Юг».

Также появилась информация, что российские военные почти полностью вытеснили ВСУ из поселка Клебан-Бык близ Константиновки в ДНР. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, на этом участке фронта остаются лишь точечные очаги сопротивления.

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
ДНР
