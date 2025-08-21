«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО

Зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко погиб на СВО. Это произошло еще в декабре 2023 года. Почему гибель мужа Данаи Пригожиной пришлось подтверждать через суд, может ли зять Пригожина быть в плену и откуда вдруг взялись «неизвестные родственники» Ткаченко — в материале NEWS.ru.

Что известно о зяте Пригожина

Дочь Пригожина Даная и Евгений поженились в марте 2022-го. В том же году родился их единственный сын Даниэль. Его крестным стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Мы дружим семьями, часто бывали друг у друга в гостях. Когда Даная и Женя предложили мне крестить их ребенка, я с удовольствием согласился, держал малыша на руках во время церковной службы. Женя — компанейский хороший русский парнишка, никому ничего плохого никогда в жизни не сделал. Тихий, спокойный, уравновешенный», — рассказал Бородин NEWS.ru, характеризуя зятя Пригожина.



По информации главы ФПБК, Ткаченко работал в компании грузоперевозок и в службе такси.

Сам Пригожин, рассказывая NEWS.ru о Евгении, сообщил, что зять вырос в детском доме. По словам собеседника, Ткаченко попал туда вместе с двумя братьями. Пригожин добавил, что в детдоме парня научили трудиться и не жаловаться на жизненные трудности.

Как зять Пригожина ушел на СВО, где пропал

Пригожин и Бородин сообщили, что Ткаченко принял самостоятельно решение о подписании контракта с Министерством обороны России, ни с кем не советуясь. Когда пришло время уезжать в зону специальной военной операции в 2023-м, он рассказал об этом близким.

Ткаченко принимал участие в боях на Купянском направлении под позывным Панда, разведчиком-пулеметчиком. 23 декабря, как сообщил Пригожин, зять ушел на боевое задание. Перед этим, по словам собеседника, Евгений написал сообщение родным с признанием в любви. Больше он не выходил на связь.

«Даная и Иосиф забили тревогу, обратились в том числе ко мне. И мы несколько месяцев занимались поисками хоть какой-то информации о местоположении Евгения», — вспоминает Бородин.

Близкие надеялись, что Ткаченко попал в плен. В настоящее время, по словам Пригожина, зять официально признан пропавшим без вести. «За почти два года его не нашли, есть срок, после которого уже не ищут. По информации от сослуживцев, погиб: в тот день взвод попал под минометный арт-обстрел ВСУ. Шансов, что может находиться в плену, к сожалению, нет… Есть сведения, разглашать которые я не имею права. По этим данным, он точно не в плену», — объяснил продюсер.

Данае как вдове погибшего участника СВО положены денежные выплаты и социальные льготы. По словам Пригожина, в Солнцевском суде Москвы состоялись судебные заседания по этому поводу и уже приняты решения в пользу Данаи.

Он также отметил, что незнакомые ему люди приходили на судебные процессы. По словам Пригожина, они называли себя родственниками погибшего Ткаченко и также претендовали на выплаты.

«Все годы, что Даная была с Женей, никаких его родственников близко не было. А теперь они тут как тут. Или это мошенники, я не понимаю. К сожалению, наш алчный мир так устроен. Пытаются портить жизнь моей дочери, у которой нервы и так на пределе», — отметил Пригожин.

Чего хочет добиться семья Пригожина

Он добавил, что «Даная держится». «Одна без мужа воспитывает маленького ребенка (Даниэлю три года), уходить в депрессию ей категорически нельзя. Нужно воспитывать сына, работать, учиться жить в новых обстоятельствах», — пояснил продюсер.

Пригожин добавил, что после гибели зятя они вместе с дочерью «прошли буквально через ад». По его словам, им пришлось потратить много времени на бюрократические нюансы.

«Оформлений бумаг — немереное адское количество. Мы месяцами собирали нужные документы для тех же судов, чтобы подать на выплаты… Приходим в одну организацию — сотрудница сообщает, что „у вас в документе двух запятых не хватает, идите и переделывайте“. А у дочери нет ни сил бегать по инстанциям, ни времени — ребенка надо растить. Хотелось бы, чтобы чиновники проявляли больше понимания, сочувствия и стремились помочь хотя бы в тех случаях, когда речь идет о погибших на СВО», — отметил собеседник.

Тело Ткаченко так и не найдено, и заняться поисками практически невозможно в ближайшее время — в тех местах идут тяжелейшие бои, объяснил Бородин. По его словам, Даная получит выплаты за мужа, так как официально по суду его признали погибшим. Однако глава ФПБК затруднился назвать точные сроки, когда это произойдет.

