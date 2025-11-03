Мигранты устроили резню в Подмосковье, ВСУ прячут офицеров НАТО: что дальше

Кровавая драка мигрантов с топорами произошла в жилом комплексе в Новой Москве, мошенники придумали метод «двойного агента» для обмана россиян, из Красноармейска (Покровска) пытаются эвакуировать офицеров НАТО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Вооруженные топорами мигранты устроили разборки в Новой Москве

Массовая драка с применением ножей и топоров среди мигрантов произошла в жилом комплексе «Филатов Луг» в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным сведениям, пострадали два человека. Источник рассказал, что увидел стычку иностранцев, когда выходил из подъезда.

«Пока шел, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор», — говорится в сообщении.

Свидетель отметил, что попытался запечатлеть происходящее на камеру, но его схватили за горло и начали угрожать ножом. В итоге мужчина все же смог отбиться и уехать на такси.

По словам местных жителей, около полуночи их разбудили крики. Выглянув в окно, москвичи увидели, как на улице разгорался конфликт между двумя компаниями. Один из участников потасовки достал топор и принялся угрожать им оппонентам.

«Гуляла с собакой и застала их. Сначала бегали друг за другом, потом началась драка», — рассказала местная жительница Дарина.

Информацию о драке подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Вчера, 2 ноября, в 23:40 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на территории п. Московский ТиНАО г. Москвы. На место прибыли сотрудники полиции, которые в настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление участников произошедшего. По предварительной информации, в конфликте приняло участие около пяти человек. Лица, причастные к инциденту, будут доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и привлечены к ответственности в соответствии с законом», — отметили в ведомстве.

Примерно за неделю до этого, 25 октября, мигранты подрались у ЖК «Прокшино» в районе Коммунарка. Десятки мужчин, размахивая лопатами и палками, выясняли отношения. Полиция прибыла на место менее чем через час. Жители ЖК предположили, что в драке участвовали рабочие, которые копали ямы для акции по посадке деревьев. В том числе поэтому участники потасовки использовали лопаты.

В ходе побоища были разбиты несколько автомобилей, окна первых этажей, стеклянные двери и витрины. За медицинской помощью обратились четыре человека. У одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы.

Очевидцы рассказали, что конфликт между рабочими начался еще 24 октября: группы по 10–15 человек собирались на улице и бурно выясняли отношения. Тогда до драки не дошло, однако участники договорились встретиться на следующий день. Блогер Евгений Топаз отметил, что за побоищем наблюдали «весьма респектабельные ребята», приехавшие на черном Mercedes без номеров.

Представитель МВД Ирина Волк объявила, что московская полиция задержала около 40 участников драки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц).

«Каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке», — объявила Волк.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На россиян начали охотиться «двойные агенты»

Современные мошенники активно разрабатывают новые, более сложные методы обмана граждан, поскольку традиционные схемы становятся легко распознаваемыми, заявил начальник отдела информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. Он сообщил о появлении двух особенно опасных тактик: подмены телефонного номера и метода «двойного агента» со взломом аккаунтов жертв.

«Из-за того что государство и различные официальные организации реализуют целый комплекс технических и профилактических мер, россияне стали чаще распознавать мошеннические схемы, поэтому злоумышленники прибегают к более изощренным способам атак», — указал Коробченко.

Схема сим-своппинга (подмены номера) позволяет злоумышленникам получать полный контроль над мобильным номером жертвы без непосредственного взаимодействия с ней. Мошенник приходит в салон связи и осуществляет перевыпуск сим-карты на свое имя, получая таким образом доступ ко всей информации и возможность проходить двухфакторную аутентификацию. Это открывает широкие возможности для несанкционированного доступа к банковским и другим важным аккаунтам.

Метод «двойного агента» предполагает компрометацию аккаунта жертвы с последующим использованием его для социальной инженерии. Злоумышленники, получив доступ к учетным записям пользователей в мессенджерах или социальных сетях, могут рассылать сообщения от имени жертвы ее знакомым, выманивая конфиденциальную информацию или денежные средства.

«Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман. После легитимизации нового аккаунта мошеннику остается реализовать атаку, например подменить реквизиты платежных документов», — отметил Коробченко.

Одной из самых эффективных тактик он назвал фишинговые сайты, мимикрирующие под госресурсы, маркетплейсы, онлайн-магазины, сайты банков и других организаций, связанных с деньгами. Злоумышленники завлекают потенциальных жертв на эти порталы.

Чтобы избежать этого, аналитик рекомендовал придумать четырехзначный пароль на сим-карту и ввести запрет на перевыпуск через «Госуслуги». По его словам, следует также перепроверять информацию об абонентах, пишущих в мессенджерах, а также тщательно изучать сайты организаций.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем ВСУ пытаются спрятать офицеров НАТО?

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что пленение старших офицеров НАТО в зоне СВО подтвердит прямое участие Запада в конфликте на Украине. Он отметил, что это докажет вовлеченность иностранных высокопоставленных военных в управление украинской армией в районе Красноармейска.

«Если мы захватываем [в плен] офицеров из стран НАТО, то это прямое доказательство их участия в конфликте, причем не на уровне оказания помощи, а на уровне управления боевыми действиями. Если мы их убиваем и находим тела, это тоже очень важный момент, который подтверждает то, что эти люди руководили украинскими войсками в районе Красноармейска», — объяснил Кнутов.

Военэксперт предположил, что Украина еще предпримет попытки эвакуировать иностранных специалистов из Красноармейска. Он не исключил, что в следующий раз для этих целей будет организована наземная операция.

«Помимо вчерашней попытки, я думаю, что уже будет направлена группа по земле. То есть параллельно группа провалилась на вертолетах, значит, будет направлена другая группа наземным путем, которая попытается пробраться и вывести этих военных. Но это не говорит о том, что операция получится. Она может получиться или не получиться — здесь уже как сложится. Но факт в том, что однозначно постараются вывезти тех людей из стран НАТО, которые руководили боевыми действиями», — подытожил Кнутов.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь уточнил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска группу иностранных граждан. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

«Борт ГУР (главного управления разведки Министерства обороны Украины. — NEWS.ru) пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — сказал Кимаковский.

ВС Украины Фото: Социальные сети

1 ноября ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР северо-западнее окраины Красноармейска. По данным Минобороны РФ, были ликвидированы все 11 человек. Как уточнил разработчик одного из беспилотников на оптоволокне Алексей Чадаев, участие в уничтожении группы спецназа ВСУ принимали передовые отряды дроноводов. По его словам, для российских бойцов это была легкоуязвимая и «очень жирная цель».

«Знаю, что гасить будановцев слетелись лучшие операторы со всего направления — и отработали с душой и выдумкой, до талого», — подчеркнул Чадаев.

Специалист уточнил, что в килл-зоне работают свои законы: чем более приоритетная цель, тем больше БПЛА в нее прилетит. Таким образом, выживаемость даже самых лучших спецназовцев ГУР, в которых «украинское государство вложилось как в танк», в килл-зоне равна нулю, резюмировал эксперт.

Читайте также:

«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября

Рой дронов над Ростовом, удары по гражданским: как ВСУ атакуют РФ 3 ноября

Неистовый ураган и холод до -10? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

«Если бы я был женщиной»: осужденный учитель настаивает, что он не педофил

«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке