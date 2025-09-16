Студенты-программисты стали новой мишенью мошенников в России

Мошенники начали использовать студентов IT-специальностей для написания вирусных кодов, взлома аккаунтов и создания фишинговых сайтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. При этом аферисты убеждают молодых людей, что это испытательное задание якобы от «работодателя».

Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак, — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать новую схему обмана россиян с налоговыми декларациями. Человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, звонят от имени ФНС и говорят, что в налоговой декларации допущены ошибки. После этого жертву просят назвать код для якобы их исправления.

До этого стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, используя новую схему, при которой нужно якобы подтвердить свое место жительства. Фальшивые уведомления от имени председателей ЖСК или УК злоумышленники рассылают в Telegram и других мессенджерах.