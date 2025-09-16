Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями В России мошенники стали использовать схему обмана с налоговыми декларациями

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с налоговыми декларациями, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, сначала человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, звонят от имени ФНС и говорят, что в налоговой декларации допущены ошибки.

Как только человек начинает общение и сообщает код для якобы исправления ошибки, мошенники начинают реализовывать стандартную схему, — отметил собеседник агентства.

Жертву пугают тем, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело. После этого человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей, заставляя выполнять поручения, связанные либо с переводом денег, либо с работой курьера.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать подарочные акции в Telegram с целью украсть личные данные пользователей. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда знакомых под видом акций известных брендов.

До этого стало известно, что участниками уголовных схем мошенников все чаще становятся студенты. Сначала жертве поступает звонок якобы от сотрудника вуза, а потом — от Росфинмониторинга. Студенту сообщают, что с личных счетов зафиксирован перевод в качестве финансирования запрещенных на территории РФ организаций, а затем заставляют сотрудничать якобы с полицией.