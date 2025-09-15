Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:59

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах

Депутат Немкин: мошенники используют подарочные акции для кражи личных данных

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники начали использовать подарочные акции в Telegram с целью украсть личные данные пользователей, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Антон Немкин. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда знакомых под видом акций известных брендов.

После подписки или перехода по ссылке человека просят указать персональные данные, ввести логин и пароль от мессенджера или подтвердить номер телефона. В отдельных случаях жертву подключают к сомнительным сервисам с платной подпиской или используют ее аккаунт для дальнейшего распространения спама, — уточнил Немкин.

Для заманивания жертв мошенники сообщают о несуществующих праздничных розыгрышах, раздаче бесплатных премиум-подписок или бонусов. Парламентарий посоветовал сохранять критическое мышление и проверять официальность источников, чтобы защитить себя.

Специалисты ВТБ ранее обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов. Аферисты рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование.

мессенджеры
Telegram
мошенники
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.