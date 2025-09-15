Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в мессенджерах Депутат Немкин: мошенники используют подарочные акции для кражи личных данных

Мошенники начали использовать подарочные акции в Telegram с целью украсть личные данные пользователей, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Антон Немкин. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда знакомых под видом акций известных брендов.

После подписки или перехода по ссылке человека просят указать персональные данные, ввести логин и пароль от мессенджера или подтвердить номер телефона. В отдельных случаях жертву подключают к сомнительным сервисам с платной подпиской или используют ее аккаунт для дальнейшего распространения спама, — уточнил Немкин.

Для заманивания жертв мошенники сообщают о несуществующих праздничных розыгрышах, раздаче бесплатных премиум-подписок или бонусов. Парламентарий посоветовал сохранять критическое мышление и проверять официальность источников, чтобы защитить себя.

Специалисты ВТБ ранее обнаружили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов. Аферисты рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, утверждая, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование.