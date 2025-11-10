Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой SuperJob: российские программисты и врачи больше всех довольны своей работой

Российские программисты и врачи больше всех довольны своей работой, сообщил РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob. В список тех, кому не нравится выбранная профессия, вошли курьеры, охранники и продавцы.

По данным исследования, высокую удовлетворенность работой указали медсестры (59%) и водители (58%). В целом 45% россиян устраивает их род деятельности, в то время как 35% сменили бы профессию.

Кроме того, мужчины (48%) чаще женщин (43%) заявляли, что им нравится выбранная специальность. Среди разных возрастных групп наиболее довольны профессией россияне от 45 лет (51%), следом идут 35–45-летние респонденты (47%) и молодежь до 35 лет (41%).

Ранее стало известно, что наиболее высокий уровень доходов в Москве зафиксирован у топ-менеджеров крупных компаний, IT-специалистов и врачей частных клиник. Зарплата представителей этих профессий регулярно превышает планку в 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что россияне, которые работают в сфере производства одежды или в кожевенном производстве, получают самые низкие зарплаты. В среднем им платят 41–54 тыс. рублей.