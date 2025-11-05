Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:07

Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве

Руководители и IT-специалисты возглавили рейтинг самых высоких зарплат Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наиболее высокий уровень доходов в Москве зафиксирован у топ-менеджеров крупных компаний, IT-специалистов и врачей частных клиник, передает Life.ru со ссылкой на данные Росстата. Ежемесячное вознаграждение представителей этих профессий регулярно превышает планку в 300 тыс. рублей.

Согласно проведенному анализу, руководители банков и корпораций получают от 600 тыс. до 1,2 млн рублей ежемесячно, тогда как ведущие архитекторы и разработчики в сфере искусственного интеллекта зарабатывают до 900 тыс. рублей. При этом стоматологи и хирурги частной практики, а также адвокаты могут рассчитывать на доходы в диапазоне 300–350 тыс. рублей.

Указанные суммы существенно превышают усредненный показатель по столице, который в настоящее время достигает примерно 145 тыс. рублей. Такой уровень оплаты труда характерен для инженеров, бухгалтеров, финансистов и курьерского персонала.

Эксперты отмечают позитивную динамику роста доходов москвичей за последние пять лет. Несмотря на инфляционные процессы и структурные изменения на рынке труда, реальные заработки жителей столицы увеличились почти на 55%.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми профессиями октября стали дата-сайентист с зарплатой 250 тыс. рублей и DevOps-инженер — 218 тыс. рублей. Сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс. рублей и агенту по недвижимости — 181 тыс. рублей.

Россия
Москва
профессии
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Премьер Молдавии признал зависимость Кишинева от одной российской компании
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.