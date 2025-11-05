Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве Руководители и IT-специалисты возглавили рейтинг самых высоких зарплат Москвы

Наиболее высокий уровень доходов в Москве зафиксирован у топ-менеджеров крупных компаний, IT-специалистов и врачей частных клиник, передает Life.ru со ссылкой на данные Росстата. Ежемесячное вознаграждение представителей этих профессий регулярно превышает планку в 300 тыс. рублей.

Согласно проведенному анализу, руководители банков и корпораций получают от 600 тыс. до 1,2 млн рублей ежемесячно, тогда как ведущие архитекторы и разработчики в сфере искусственного интеллекта зарабатывают до 900 тыс. рублей. При этом стоматологи и хирурги частной практики, а также адвокаты могут рассчитывать на доходы в диапазоне 300–350 тыс. рублей.

Указанные суммы существенно превышают усредненный показатель по столице, который в настоящее время достигает примерно 145 тыс. рублей. Такой уровень оплаты труда характерен для инженеров, бухгалтеров, финансистов и курьерского персонала.

Эксперты отмечают позитивную динамику роста доходов москвичей за последние пять лет. Несмотря на инфляционные процессы и структурные изменения на рынке труда, реальные заработки жителей столицы увеличились почти на 55%.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми профессиями октября стали дата-сайентист с зарплатой 250 тыс. рублей и DevOps-инженер — 218 тыс. рублей. Сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс. рублей и агенту по недвижимости — 181 тыс. рублей.