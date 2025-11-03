Володин объявил о вступлении в силу важного закона Володин: в России началась блокировка лишних SIM-карт у граждан и мигрантов

В России начал действовать законодательный лимит на количество SIM-карт, регистрируемых на одного человека, заявил в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Согласно федеральному закону, граждане России могут иметь не более 20 абонентских номеров, а иностранные граждане — не более 10 SIM-карт. При превышении установленного лимита операторы связи обязаны блокировать избыточные номера.

Володин привел данные Роскомнадзора за октябрь, они показали превышение лимита у 89 тыс. российских абонентов, на которых было зарегистрировано почти 6,5 млн номеров, и у 37 тыс. мигрантов, владеющих совокупно 757 тыс. SIM-карт. С 1 ноября операторам запрещено предоставлять услуги связи по таким номерам.

Володин подчеркнул, что введенные ограничения направлены на противодействие телефонному мошенничеству. Согласно информации Генпрокуратуры и МВД, после принятия ряда законодательных мер в 2025 году впервые за несколько лет зафиксировано снижение количества зарегистрированных киберпреступлений.

Ранее в Москве было возбуждено первое уголовное дело о незаконной передаче абонентских номеров в корыстных целях. Обвиняемым стал житель подмосковных Химок, который от знакомого получил предложение о незаконном заработке. Следствие установило, что мужчина посещал офисы операторов связи и по поддельным доверенностям от различных юридических лиц заключал договоры на оказание услуг связи. Он также получил инструкции на случай отказа сотрудников в оформлении SIM-карт. Полученные номера передавались мошенникам, а за каждый успешный договор ему обещали выплату в девять тысяч рублей.