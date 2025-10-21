В России впервые накажут за незаконную передачу сим-карт мошенникам В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров

Первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров в корыстных целях возбудили в Москве, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на скамье подсудимых оказался житель Химок, который получил от своего знакомого сомнительное предложение заработать.

1 сентября текущего года вступила в силу новая статья УК РФ — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации». Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления было возбуждено первое уголовное дело, — подчеркнула Волк.

По версии следствия, мужчина должен был посещать офисы операторов связи и по поддельным доверенностям от различных юридических лиц заключать договор на оказание услуг связи. При этом фигурант получил инструкции на случай отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты.

Полученные абонентские номера москвич передавал мошенникам. За каждый успешно оформленный договор ему обещали заплатить 9 тыс. рублей. Волк уточнила, что статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил двух агентов украинской разведки, россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова, к 14 и 15 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Фигуранты передавали на Украину партии сим-карт, которые потом использовались в БПЛА для атак на российские аэродромы.