Поставщики российских сим-карт для ВСУ понесли наказание Суд приговорил к 14 и 15 годам двух поставщиков российских сим-карт для ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух агентов украинской разведки, россиян Анатолия Капралова и Геннадия Блинова, к 14 годам и 15 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщает Генпрокуратура России. По данным ведомства, фигуранты передавали на Украину партии сим-карт, которые потом использовались в БПЛА для атак на российские аэродромы.

Суд приговорил Капралова к 15 годам лишения свободы, Блинова — к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Суд установил, что украинские агенты работали по указке куратора из ГУР Минобороны Украины. В августе — сентябре 2023 года Капралов передал $676 тысяч для «насыщения ресурсной базы пособников украинского режима», которые промышляют на территории России. При этом весной того же года Блинов и Капралов закупили партии сим-карт, активировали и переправили на Украину.

Эти сим-карты впоследствии были использованы вооруженными формированиями Украины в беспилотных летательных аппаратах, в том числе при атаках 19 августа 2023 г. на авиабазу Сольцы-2 в Новгородской области, а также 21 и 23 августа того же года – на военный аэродром Шайковка в Калужской области, — пояснили в надзорном органе.

Ранее суд приговорил жителя Ростовской области Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге, по которой должен был пройти состав с военной техникой. Мужчина планировал поджечь релейный шкаф.