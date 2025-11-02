Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 09:00

Беру брынзу и горстку муки — через 20 минут уже едим. Обалденные пиде — вкусные и сочные турецкие лепешки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя вкус настоящей турецкой уличной еды, не выходя из дома! Пиде — это традиционные турецкие лепешки-лодочки с разнообразными начинками, которые пользуются бешеной популярностью во всех уголках Турции. Их готовят в специальных печах, но мы адаптировали рецепт для обычной духовки. Секрет идеальных пиде — в нежном эластичном тесте и правильно подобранной сырной начинке. Сочетание моцареллы и брынзы дает ту самую тягучесть и солоноватый вкус, который так ценят любители турецкой кухни. Эти лепешки станут прекрасной альтернативой пицце или обычному хлебу к супам.

Для теста смешайте 350 мл теплой воды с 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей, оставьте на 10 минут. Добавьте 1 ч. л. соли, 40 мл растительного масла и постепенно введите 550 г муки. Замесите гладкое тесто, накройте и оставьте на 1–1,5 часа в тепле. Для начинки смешайте 300 г натертой моцареллы, 450 г раскрошенной брынзы, 2 яйца и измельченную зелень. Разделите тесто на 12 частей, раскатайте каждую в овал. По центру выложите начинку, заверните края, формируя лодочку. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C. Готовые пиде смажьте 80 г растопленного сливочного масла.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

