03 ноября 2025 в 06:47

Более 300 тел погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи

СК России: из Суджи были вывезены и переданы родственникам тела 300 погибших

Обстановка в городе Суджа, август 2024 года Обстановка в городе Суджа, август 2024 года Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

С приграничных территорий Курской области были эвакуированы и переданы родственникам тела более 300 мирных жителей Суджи, сообщил РИА Новости представитель военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев. Все они погибли от рук украинских военнослужащих.

При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается. С середины августа проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и эксгумированы тела 112 жителей города, зверски убитых военнослужащими ВСУ. Все найденные останки проходят обязательную процедуру опознания с помощью ДНК-экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ходе поисковых мероприятий в городе Суджа Курской области было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Труп находился в частном доме на матрасе в гостиной комнате, причем женщина была полностью обнажена.

