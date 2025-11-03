Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 02:45

Тело обнаженной женщины найдено в частном доме в Судже

Российские бойцы нашли в Судже тело женщины, погибшей от взрывных травм

Суджа под контролем российских войск. Первые кадры из освобожденного города Суджа под контролем российских войск. Первые кадры из освобожденного города Фото: МО РФ

В ходе поисковых мероприятий в городе Суджа Курской области было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. Труп находился в частном доме на матрасе в гостиной комнате, причем женщина была полностью обнажена, сообщил старший лейтенант Дмитрий Дубов, представитель Главного координационного центра Министерства обороны РФ, пишет РИА Новости.

На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате, — указал он.

Поисковые работы проводились совместно с Главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Первоначально, из-за значительной степени разложения тела, установить точную причину смерти без проведения судебно-медицинской экспертизы не представлялось возможным.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая личность погибшей и причины ее нахождения в частном доме. Расследование продолжается, проводятся дополнительные экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия для полного восстановления картины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Курской области появится памятник подполковнику Сергею Чебневу, который 12 дней удерживал оборону под Суджей от Вооруженных сил Украины. Военный с позывным Отмель погиб 18 августа 2024 года, получив тяжелое ранение. Его тело обнаружили в Малой Локне.

Суджа
Курская область
тела
женщины
