Оладушки, как у бабушки, из кружки кефира: не оседают после жарки

Эти оладушки из кружки кефира не оседают после жарки и полного остывания. Оладушки получаются, как у бабушки, — воздушными, с золотистой корочкой и нежной пористой текстурой внутри.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. соды (не гасить!), примерно 200–220 г муки. Смешайте кефир с яйцом, сахаром и солью, затем добавьте соду и постепенно вводите просеянную муку, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Главный секрет — дать тесту постоять 15–20 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны.

Вкус — идеальный баланс легкой кислинки от кефира и сладости, с мягким молочным послевкусием. Они бесподобны со сметаной, вареньем или медом, а их пышность сохраняется даже после полного остывания.

