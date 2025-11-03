Насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с военкоматом В Днепре украинец подорвал гранату при сотрудниках ТЦК

Насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), заявил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канал «Шепот Фронта». По его информации, инцидент произошел утром 2 ноября в Днепре.

Журналист отметил, что мужчина подорвал боеприпас в тот момент, когда сотрудники ТЦК пытались насильно забрать его. Место ЧП огородили лентами, рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов. О возможных жертвах и пострадавших не сообщалось.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России во время операции в одном из опорных пунктов на Константиновском направлении взяли в плен двух солдат ВСУ. Украинцы кричали, что у них есть дети. Один из них рассказал, что его мобилизовали прямо у магазина и направили к опорнику против воли.

До этого бывший украинский военнослужащий сообщил, что для официального увольнения из рядов ВСУ по списанию требуется сумма в размере около $4 тыс. (323,5 тыс. рублей). По его словам, если заплатить такие деньги, то человека «год никто не трогает».