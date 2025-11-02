Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ Боец Белый: увольнение из ВСУ по списанию обходится в $4 тыс.

Сумма в $4 тыс. (323,5 тыс. рублей) требовалась для официального увольнения из рядов ВСУ по списанию, сообщил РИА Новости доброволец российского батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из перешедших на сторону ВС РФ бойцов украинской армии, с позывным Белый. По его данным, эта схема действовала при участии командования батальона и территориальных военкоматов.

У меня случай был в 106-м батальоне. Это один человек просто уволился, он был мобилизованный, уволился, как по списанию, но он непосредственно заплатил за это деньги. Он говорил, что все это стоило $4 тыс., и год его никто не трогает, — сказал военный.

Ранее военный аналитик Вадим Козюлин, возглавляющий центр ИАМП Дипакадемии МИД РФ, заявил, что всеобщая коррумпированность в ВСУ неизбежно станет причиной обвала фронта. Специалист утверждает, что после первого прорыва на отдельном участке последует лавинообразное отступление, которое будет практически невозможно остановить.

Кроме того, политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров также заявил о всеобщей коррумпированности структуры Вооруженных сил Украины. По его мнению, массовая практика откупа от мобилизации и покупки тыловых назначений неизбежно приведет вооруженные формирования к развалу.