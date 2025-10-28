Вся система Вооруженных сил Украины пронизана коррупцией с самого низа до самого верха, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, огромное количество людей, откупающихся от службы или покупающих тыловые должности, приведут ВСУ к краху.

Это система. Вся система Вооруженных сил Украины пронизана коррупцией с самого низа до самого верха. Есть коррупция, связанная с закупками вооружений, — это для элиты, для тех, кто принимает решения. Дальше ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов. — NEWS.ru) — это оборот порядка $6 млрд (473,8 млрд рублей. — NEWS.ru) в год: это люди, которые хотят покинуть территорию Украины, но для этого им приходится иметь дело с военными, с медиками, включенными в систему мобилизации, и платить им, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что большую угрозу боеспособности ВСУ представляют коррупционные схемы откупа от участия в боевых действиях.

Возможность оставаться в тылу тоже стоит определенных финансовых ресурсов. Статус участника боевых действий тоже покупается за деньги. В вопросах демобилизации также работают платные схемы, связанные со здоровьем, и так далее, — рассказал Килинкаров.

Ранее ветеран ВСУ Олег Симороз раскрыл, что сотрудники киевских территориальных центров комплектования за денежное вознаграждение в размере $6,5 тыс. (528 тыс. рублей) предоставляют задержанным неофициальную недельную отсрочку, чтобы те могли оформить бронь или освобождение от службы.