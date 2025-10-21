Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:14

Ветеран ВСУ озвучил «расценки» киевских ТЦК

Ветеран ВСУ Симороз: киевские ТЦК за $6,5 тыс. дают отсрочку на неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники киевских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за денежное вознаграждение в размере $6,5 тыс. (528 тыс. рублей) предоставляют задержанным неофициальную недельную отсрочку, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на ветерана ВСУ Олега Симороза. За это время граждане могут успеть оформить законную бронь или найти иные основания для освобождения от военной службы.

Симороз также отметил, что представители ТЦК не посещают престижные ночные заведения Киева. По словам ветерана, постоянные посетители таких мест уже имеют официальные освобождения от призыва.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что сотрудники ТЦК размещают нательные камеры таким способом, который препятствует фиксации их действий. Парламентарий рассказал о случае, когда неизвестные в капюшонах и очках насильно поместили мужчину в гражданский автомобиль. Представители военкоматов объясняют использование обычных машин нехваткой полицейского транспорта, а специфическую экипировку — холодными погодными условиями.

ТЦК
Украина
Киев
мобилизация
