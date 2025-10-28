Военэксперт раскрыл влияние коррупции на состояние ВСУ

Ситуация с тотальной коррумпированностью Вооруженных сил Украины неминуемо должна привести к обвалу фронта, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ военный эксперт Вадим Козюлин. По его словам, обвал начнется на одном из участков фронта, но затем примет лавинообразный характер, который трудно будет остановить.

Сначала это должно произойти на одном участке, затем везде, потому что явно ВСУ в плане личного состава очень изношены. Желающих служить у них нет, очень много беглецов, даже притом что уровень зарплат у них велик. Они и сами признают, что у них с личным составом серьезные проблемы. И я думаю, что это количество должно перерасти в качество. И если это начнется, то потом уже будет сложно остановить этот процесс. И, конечно, коррупция тут одна из основных причин, — указал Козюлин.

Он также отметил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран или даже самая коррумпированная на постсоветском пространстве.

И ничего удивительного в том, что это состояние коррупции распространилось и на ВСУ, где моральный дух падает, нет, — подчеркнул эксперт.

Ранее ветеран ВСУ Олег Симороз раскрыл, что сотрудники киевских территориальных центров комплектования за денежное вознаграждение в размере $6,5 тыс. (528 тыс. рублей) предоставляют задержанным неофициальную недельную отсрочку, чтобы те могли оформить бронь или освобождение от службы.