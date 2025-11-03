Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 07:28

«Вернитесь в реальность»: Испания выступила с призывом из-за «Буревестника»

Rebelión: политики на Западе должны начать мыслить здраво из-за «Буревестника»

Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Крылатая ракета «Буревестник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Западные политики должны «вернуться в реальность» после заявлений президента России Владимира Путина о ракетном комплексе «Буревестник», отметило испанское издание Rebelion. Авторы утверждают, что новое российское оружие должно охладить горячие головы, стремящиеся к продолжению конфронтации.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить конфликт на Украине с намерением вызвать крах России из-за истощения, что позволило бы незаконно воспользоваться ее бесконечными ресурсами, — указано в тексте.

Автор материала подчеркивает, что Западу следует проявить «безропотный реализм» в отношениях с Москвой. Это обусловлено не только наличием у России крупнейшего в мире арсенала ядерных боеголовок, но и созданием ею уникального оружия, не имеющего аналогов у западных держав.

Журналисты расценивают российскую разработку как серьезный аргумент, способный изменить расстановку сил и заставить Запад пересмотреть свою агрессивную политику в отношении Москвы. Они призвали политиков к благоразумию.

Ранее сообщалось, что российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью, что делает его супероружием. Отмечается, что он предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежной инфраструктуры противника.

