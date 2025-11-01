«Оружие Франкенштейна»: в США испугались превосходства «Посейдона»

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью, что делает его супероружием, заявили в The Washington Post. Отмечается, что он предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежной инфраструктуры противника.

Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», — подчеркнули аналитики.

В статье обеспокоились превосходством «Посейдона» и «Буревестника». В издании отметили, что новое оружие России изменит правила игры на поле боя.

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.

До этого китайское издание NetEase сообщило, что президент России Владимир Путин за три дня провел две «контратаки» против Запада, анонсировав «Посейдон» и крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». По мнению журналистов, так Москва ответила на новые санкции США против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».