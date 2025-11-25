День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:50

Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге

В Петербурге двое медиков пострадали при ДТП с машиной скорой помощи

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Двое медиков пострадали при ДТП с реанимобилем в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти. В Сети появилось видео, где видно, что транспортное средство столкнулось на перекрестке с машиной. Автомобиль при этом двигался на зеленый свет.

Полиция разбирается по факту ДТП со скорой медицинской помощью в Колпино, — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Машина скорой помощи неслась по дороге, предположительно, во время вызова, в понедельник, 25 ноября. Авария произошла около 15:30 мск на пересечении улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино.

Ранее на Киевском шоссе в районе города Московского в результате ДТП пострадали два человека. Из-за аварии, в которой опрокинулся автомобиль, образовалась огромная пробка. Движение в направлении старой Москвы затруднено.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии погибли две молодые девушки — водитель и пассажир иномарки.

Санкт-Петербург
ДТП
скорая помощь
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охлобыстин поделился впечатлениями от съемок с Орейро
Экс-нардеп раскрыл, кто точно может попасть в список обвиняемых НАБУ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США
Двухлетняя девочка пострадала из-за комплекта «Хэппи Мил»
Стубб назвал ближайшие дни для Украины решающими
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.