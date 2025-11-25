Появились кадры ДТП с реанимобилем в Петербурге В Петербурге двое медиков пострадали при ДТП с машиной скорой помощи

Двое медиков пострадали при ДТП с реанимобилем в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти. В Сети появилось видео, где видно, что транспортное средство столкнулось на перекрестке с машиной. Автомобиль при этом двигался на зеленый свет.

Полиция разбирается по факту ДТП со скорой медицинской помощью в Колпино, — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Машина скорой помощи неслась по дороге, предположительно, во время вызова, в понедельник, 25 ноября. Авария произошла около 15:30 мск на пересечении улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино.

Ранее на Киевском шоссе в районе города Московского в результате ДТП пострадали два человека. Из-за аварии, в которой опрокинулся автомобиль, образовалась огромная пробка. Движение в направлении старой Москвы затруднено.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии погибли две молодые девушки — водитель и пассажир иномарки.