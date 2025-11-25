День матери
25 ноября 2025 в 01:51

«Самое нелепое»: Захарова разнесла условия ЕС по Украине

Захарова назвала нелепыми претензии ЕС на участие в урегулировании на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подвергла резкой критике заявления Евросоюза о путях достижения мира на Украине. Она назвала их нелепыми и указала на вопиющие противоречия в позиции Брюсселя, напомнив о прецедентах вроде Косово. Тогда Запад в одностороннем порядке перекроил границы Сербии вопреки воле народа.

Дипломат подчеркнула, что западные страны сами в прошлом силой меняли границы, а теперь выдвигают неприемлемые условия. В качестве примера она привела сокращение вооруженных сил ФРГ по договору «2+4» 1990 года, спросив, почему главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как гражданка Германии, забыла эту историю.

Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. <…> Вот это самое нелепое, — написала Захарова.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что при администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон больше не может рассматриваться в качестве союзника Европейского союза. Такую оценку спровоцировал недавно обнародованный Соединенными Штатами 28-пунктный план мирного урегулирования на Украине.

