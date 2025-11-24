День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:33

Запад уличили в желании получить выгоду от союза США и России

Экс-глава МИД Польши Чапутович: Запад захочет получить выгоду от союза США и РФ

Яцек Чапутови Яцек Чапутови Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/imago-images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Западноевропейские страны захотят получить выгоду от сотрудничества США и России, но не хотят это признавать, заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF24. По словам политика, именно Вашингтон задает тон ЕС. Речь идет даже о Польше, объяснил экс-министр.

Европейцам просто нужно это признать. Я думаю, что, поскольку Россия будет партнером Соединенных Штатов, именно западноевропейские страны захотят получить выгоду от этого сотрудничества, — отметил он.

Ранее британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По словам обозревателей, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. Второй сценарий подразумевает, что план США станет основой переговоров, а Украина при поддержке Вашингтона и Европейского союза получит возможность значительно обновить документ. В третьем сценарии «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки. В таком случае конфликт между Россией и Украиной продолжится.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

США
Россия
выгоды
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
В Сызрани выросло число погибших при атаке беспилотника
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Лукашенко заявил о скором завершении «тягомотины» на Украине
Раскрыто, какой пункт из плана ЕС по Украине Россия ни за что не примет
ВСУ попытались атаковать Москву третьим БПЛА за день
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.