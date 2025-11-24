Запад уличили в желании получить выгоду от союза США и России Экс-глава МИД Польши Чапутович: Запад захочет получить выгоду от союза США и РФ

Западноевропейские страны захотят получить выгоду от сотрудничества США и России, но не хотят это признавать, заявил бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции RMF24. По словам политика, именно Вашингтон задает тон ЕС. Речь идет даже о Польше, объяснил экс-министр.

Европейцам просто нужно это признать. Я думаю, что, поскольку Россия будет партнером Соединенных Штатов, именно западноевропейские страны захотят получить выгоду от этого сотрудничества, — отметил он.

Ранее британские аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По словам обозревателей, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае американский президент Дональд Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. Второй сценарий подразумевает, что план США станет основой переговоров, а Украина при поддержке Вашингтона и Европейского союза получит возможность значительно обновить документ. В третьем сценарии «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки. В таком случае конфликт между Россией и Украиной продолжится.

Также стало известно, что план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».