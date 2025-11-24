Дроны ВСУ совершили попытку удара по Севастополю

В Севастополе средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, объявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, все службы приведены в состояние боевой готовности. В Министерстве обороны Российской Федерации эту информацию не комментировали. Примерно через полчаса Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — написал глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

До этого источник в силовых структурах рассказал, что российские штурмовики вплотную приблизились к городу Гуляйполе в Запорожской области после освобождения села Затишье. По предварительной информации, подразделения 114-го мотострелкового полка готовятся нанести противнику решающий удар на этом направлении. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.