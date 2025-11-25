Суд изъял стратегические порты на Кубани в пользу государства

Арбитражный суд Краснодарского края постановил вернуть в собственность России ключевые портовые активы в Туапсе и Темрюке, передает ТАСС. Речь идет о морском коммерческом порте и его предприятии, а также о перегрузочном терминале.
Под решение суда попали ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт». Иск был подан к бизнесменам Шахлару Новрузову, Олегу Басину и иностранной компании Vonixel Limited.
Инстанция признала ряд сделок по отчуждению портов и терминала ничтожными. Суд пресек попытку установить иностранный контроль над стратегическими объектами инфраструктуры, обеспечив их возвращение в собственность РФ.
Федеральный орган взыскал в доход государства 100% долей в уставном капитале портовых компаний и объекты недвижимости ООО «Дар фрут». По мнению Генпрокуратуры, эти активы стратегически важны и незаконно перешли под контроль иностранных структур из недружественных стран. Ответчики пытались оспорить доводы, ссылаясь на истечение срока давности и российское гражданство бенефициаров, но безуспешно.
По поводу перевалочного комплекса, <…> мы видели перевод за предоставление обществу проектной документации на организацию огромного зернового терминала, который хотели создать в будущем, — пояснил представитель ФАС России в суде.
Ранее сообщалось, что Новрузов был арестован по уголовному делу о хищении 919 млн рублей. Дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили следователи краснодарского управления ФСБ. Новрузов пытался обжаловать меру пресечения, однако суд не удовлетворил его апелляцию.