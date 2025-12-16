В Забайкалье двое российских подростков подожгли лес за $2 тыс.

В Забайкалье двое подростков подожгли лес по приказу куратора, сообщили в СК России. Отмечается, что им пообещали $2 тыс. (159 тыс. рублей). Дело направлено в суд.

В Забайкальском крае два подростка предстанут перед судом по обвинению в террористическом акте. <…> Несовершеннолетние заранее купили зажигалки, прибыли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа, где подожгли сухую траву и хвою, — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что в июне 2025 года подросток общался в мессенджере с неизвестным человеком, вероятно находившимся на Украине. Этот человек предложил подростку деньги за поджог леса — до $2 тыс. Подросток поделился своим замыслом с другом, и тот решил присоединиться. Однако никаких денег после совершения преступления они так и не получили.

Ранее Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей, сообщили в краевой прокуратуре. Ущерб превысил 60 млн рублей.