Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:08

В Забайкалье двое российских подростков подожгли лес за $2 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Забайкалье двое подростков подожгли лес по приказу куратора, сообщили в СК России. Отмечается, что им пообещали $2 тыс. (159 тыс. рублей). Дело направлено в суд.

В Забайкальском крае два подростка предстанут перед судом по обвинению в террористическом акте. <…> Несовершеннолетние заранее купили зажигалки, прибыли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа, где подожгли сухую траву и хвою, — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что в июне 2025 года подросток общался в мессенджере с неизвестным человеком, вероятно находившимся на Украине. Этот человек предложил подростку деньги за поджог леса — до $2 тыс. Подросток поделился своим замыслом с другом, и тот решил присоединиться. Однако никаких денег после совершения преступления они так и не получили.

Ранее Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей, сообщили в краевой прокуратуре. Ущерб превысил 60 млн рублей.

Россия
Забайкайлье
суды
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.