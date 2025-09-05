Губернатор Забайкалья назвал еще один плюс строительства «Силы Сибири — 2»

Строительство газопровода «Сила Сибири — 2» позволит газифицировать Забайкалье и Бурятию, сообщил губернатор края Александр Осипов в Telegram-канале. По его словам, по магистрали будет проходить 50 млрд кубометров газа в год.

И, как на совещании президент сказал, это дает нам возможность протянуть трубу из арктических территорий России для того, чтобы реализовать этот международный проект. Но это дает возможность как раз газифицировать и территории Забайкальского края и Бурятии. Поэтому я очень рад этому результату, — поделился Осипов.

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что Россия получит значительную прямую и косвенную выгоду от увеличения объемов поставок газа в Китай через проект «Сила Сибири — 2». По его словам, ключевое преимущество для РФ заключается в масштабном росте добычи — примерно на 50 млрд кубометров газа. С каждого кубометра топлива «Газпром» будет выплачивать налог на добычу полезных ископаемых, а также экспортные пошлины при поставках за границу.

До этого Путин отметил, что проект газопровода «Сила Сибири — 2» разрабатывался на протяжении нескольких лет. В перспективе страна будет поставлять китайским партнерам более 100 млрд кубометров газа ежегодно.